Приложение Tele2 победило в двух номинациях «Рейтинга Рунета»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выиграл две награды престижного конкурса «Рейтинг Рунета», в ходе которого выбираются лучшие сайты и приложения. «Мой Tele2» получил золото в номинации «Сервисы» и серебро в категории «Приложение бренда». Жюри оценило интеграцию развитой экосистемы сервисов Tele2 в цифровом продукте и органичное продолжение в нем «Других правил».

300 участников оценивали более 290 экспертов жюри – ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса. В двух номинациях Tele2 обошла лидеров банковской сферы, телекома, медиа- и ресторанного бизнеса, спортивной индустрии, нефтяной и автомобильной отраслей, рынка недвижимости и туризма.

Приложение «Мой Tele2» было признано лучшим в категории «Сервисы». В этой номинации оценивают приложения, которые являются точкой входа в экосистему услуг компании и дают пользователю максимальный комфорт и удобство. Жюри отметило развитость набора сервисов в приложении, его способность интегрировать как телеком-продукты, так и предложения из самых разных сфер жизни.

Цифровой продукт Tele2 не только дает клиенту полную свободу в управлении услугами связи. Через приложение «Мой Tele2» клиент может самостоятельно активировать новую карту, продавать и покупать услуги на «Маркете», с выгодой подключать к сети родных и близких.