В Лесосибирске спасатели достали со дня Енисея тело рыбака Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня утром, 9 октября, в Лесосибирске спасатели достали со дна Енисея тело утонувшего мужчины. По заявке полиции проводились поисково-спасательные работы рыбака, который пропал еще 25 сентября на берегу. Возможно ли, что найденное водолазами тело – это и есть тот самый рыбак? Это должны будут выяснить следственные органы, которые назначат судебно-медицинскую экспертизу в рамках расследования ЧП. Тело передали полицейским.

Спасатели напоминают, что наступают холода, водоемы вот-вот покроются льдом, вскоре активизируются любители зимней рыбалки. Многие игнорируют элементарные правила безопасности, выходят на неокрепший лед, в результате происходят несчастные случаи. И не всегда помощь оказывается рядом. Поэтому большая просьба: не выходить на лед, пока не станет ясно, что он надежный и выдержит вес человека. И совсем категорически запрещается выезжать на лед на автомобилях.