Житель Красноярска прописал пятерых иностранцев и нажил себе проблем Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска зарегистрировал к себе на жилплощадь пятерых иностранцев. Какую прибыль ему это принесло, не уточняется. Не ведь не бескорыстно же он решился помочь гастарбайтерам, сомнительно полагаться на альтруизм мужчины. По факту оказалось, что регистрация была липовой, так как никто из иностранцев в квартире не проживал. Когда это выяснилось, на владельца квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственного источника.

Поясним, что, согласно миграционному законодательству, любой прибывший в РФ иностранный гражданин (кроме туристов, гостей, представителей делегаций) должен пройти регистрацию по месту жительства. Как правило, этим занимается приглашающая сторона – работодатель. Полиция отслеживает иностранцев. А если вдруг кто-то из них совершает правонарушение, куда приходят оперативники? По месту регистрации, и тогда у владельцев квартир, фиктивно прописавших их к себе, и начинаются проблемы.