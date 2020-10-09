Губернатор Красноярского края предложил выплачивать почетным матерям по 100 тысяч рублей. Фото: инстаграм Александра Усса

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил выплачивать почетным матерям по 100 тысяч рублей. Речь идет о женщинах, награжденных знаком «Материнская слава» - то есть родившим и воспитывающим 7 и более детей. Единовременная выплата при получении такого знака составляет 15 тысяч рублей, этого, по мнению главы региона, недостаточно.

- Красноярский край отличается хорошими семейными традициями. Мы стараемся, несмотря на все сложности, семейную политику поддерживать, - рассказала Александр Усс. – Сегодня есть порядка 30 разных мер социальной поддержки для наших семей с детьми. И на это выделяются серьезные суммы – порядка 5 миллиардов в нашем бюджете. Высший знак отличия семьи – знак «Материнская слава». Есть выплаты – 15 тысяч с индексациями. Думаю, это мало. Попрошу своих коллег выйти к депутатам Законодательного собрания края с инициативой увеличить эти выплаты с 15 до 100 тысяч рублей. Чтобы это было серьезное, в том числе материальное, признание миссии, которую выполняют Матери с большой буквы.