Житель Красноярского края по дешевке продавал через интернет старинные иконы Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Канска наладил продажу антиквариата через интернет. Изначальный расчет был таков: всегда найдется тот, кто поверит. Так и случилось – на удочку молодого человека попали жители Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Омской и Ростовской областей.

Суть аферы была такова: мошенник выставлял на сайтах бесплатных объявлений каждого региона объявления о продаже старинных икон. Фотографии и описание брал на просторах рунета. Потенциальным покупателям он ставил условия: сначала деньги, потом иконы. Полную стоимость товара нужно было перевести ему на банковскую карту, после чего он якобы отправит «святыню» с курьером.

- Потерпевших не смущал тот факт, что цена за антикварное изделие слишком низкая, и они, не задумываясь, перечисляли мошеннику запрашиваемую сумму. Однако после получения оплаты лже-продавец удалял созданный им на сайте объявлений аккаунт и прекращал связь с покупателем. Общий ущерб граждан составил около 30 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Подозреваемого задержали еще зимой, оказалось, что ему всего 22 года. Еще до суда он возместил ущерб всем потерпевшим, раскаялся. И получил штраф в размере 9 тысяч рублей.