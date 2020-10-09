В Красноярском крае за убитую косулю конфисковали имущество браконьеров Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края, в Ермаковском районе, за незаконную охоту браконьерам назначен крупный штраф с конфискацией имущества. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства экологии, инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. Нарушители незаконно добыли три косули сибирской. Они охотились ночью, использовали незаконный прием – лампы-фары. То есть ослепляли, а затем убивали животных. Кроме того, у них не было разрешительных документов и сезоне не охотничий.

Несколько дней назад Ермаковский суд вынес приговор двум жителям района: они должны выплатить штрафы в размере 600 и 550 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит выплатить ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам. Конфисковано оружие модели «Вепрь-1В», снегоболотоход, лампа-фара, ножи и 15 патронов. Также наложен арест на автомобиль УАЗ «Патриот». Арест будет снят только после выплаты штрафов и возмещения ущерба.

Напомним, что в крае сезон охоты на косулю сибирскую открывается с 15 октября по 15 декабря 2020 года – в закрепленных охотничьих угодьях, с 1 ноября по 15 декабря 2020 года – в общедоступных охотугодьях.

Сообщать о фактах браконьерства можно по телефонам: +7(391) 227-72-59, +7(391) 211-97-27, а также охотинспекторам на территориях.