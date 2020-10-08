«Боимся взрыва». В Красноярском крае после капремонта жители опасаются за свою жизнь и за свои квартиры

Фото ТВК.

В редакцию «ТВК Красноярск» обратился житель с. Рыбное Рыбинского района Красноярского края. Александр рассказал, что в его доме на ул. Нефтяников по программе капремонта заменили участок газовых труб. По его мнению, качество сварных стыков в подъезде не отвечает требованиям ГОСТ и СНиП, что впоследствии может привести к утечке газа и взрыву.

«Контроль качества проводимых работ никто не осуществляет! На швы страшно смотреть – их накладывают прямо на краску. А потом сразу новой краской и замазывают», – рассказал мужчина.

Друзья советуют жаловаться во все инстанции или продавать квартиру.

Работы выполняет подрядчик «Красноярсккрайгаз». «ТВК Красноярск» удалось связаться с организацией.

«После того как наши сотрудники переустановили все трубы сделали все сварные швы, наша лаборатория неразрушающего контроля проверяет герметичность соединений швов и трубопровода в целом», – пояснила помощник генерального директора по информационным вопросам АО «Красноярсккрайгаз» Елена Достовалова.

За комментарием «ТВК Красноярск» обратились также к мастеру сварочного обучения Красноярского индустриально–металлургического техникума Павлу Кузину.

«Швы действительно сделаны не очень аккуратно. Однако по фотографиям можно сделать вывод, что заварено крепко, без каких-то таких особых дефектов. Видно, что трубы старые, видимо, уже бывшие в использовании. Швы, скорее всего, варили газовой сваркой – она в принципе варится не очень красиво», – заключил специалист.

Александр обратился в МЧС, к подрядчику, написал заявление в прокуратуру – ответ должен быть максимум через 30 дней.