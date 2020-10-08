Красноярцы летом путешествовали больше жителей других регионов Сибири

Пандемия повлияла на выбор отпускных направлений, зато многие путешественники открыли для себя Россию. Фото: МегаФон.

Жители Красноярского края активно отдыхали и путешествовали прошедшим летом. Абоненты МегаФона из края за сезон отпусков в два раза чаще выезжали за пределы региона, чем, например, новосибирцы. Кроме того, красноярцы не ограничивали себя в общении: в 2 раза дольше говорили по телефону и больше использовали мобильный интернет.

Но в целом 2020 год внес свои коррективы в отпускные планы россиян. Из-за пандемии и закрытых границ многие освоили необычные направления для отдыха и обратили внимание на возможности внутреннего туризма.

Компания МегаФон, используя инструменты Big Data, проанализировала обезличенные данные абонентов по их летним передвижениям. Данные показали, что жители России значительно расширили границы своих поездок по стране. Они заинтересовались Чукоткой, Камчаткой, Магаданом, Республикой Ингушетия и Карелией. По сравнению с 2019 годом в этих регионах побывало на 35% больше россиян. Однако количество тех, кто отдохнул на родине, но за пределами домашнего региона, стало меньше на 9%.

Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург посетило на 20% меньше туристов. Снизилось на 6% число туристов на Байкале и Алтае.

Зато у Башкортостана и Татарстана, Ростовской области и Ставрополья показатели такие же, как и в прошлом году. В два раза возросло число туристов на побережье Керченского пролива, на Кубани в поселке Чушка.

Зарубежных поездок, с учетом сложившихся условий, было меньше. Но по-прежнему на первом месте у россиян Турция, на втором – Абхазия.

Не забывали путешественники и про общение. Правда, больше пользовались интернет-общением в WhatsApp, Instagram, Facebook, чем живыми звонками.