Календарь событий 8 октября в Красноярске, что произошло в этот день: получено разрешение на электроосвещение торгового дома Гадалова

Со времен СССР этот дом носит название «Детский мир» Фото: Мария ЛЕНЦ

Один из самых старых магазинов в нашем городе - это «Детский мир» на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова (бывших улицы Воскресенской и Тетрального переулка). Это здание было построено для купца Николая Гадалова архитектором Александром Лоссовским в 1882 году. Чтобы построить этот дом, Николай Герасимович в 1872 году купил участок, на котором ранее располагались казармы кантонистов (сыновей нижних воинских чинов).

Двухэтажный дом поражал богатством своих «ренессансных» форм, красивым угловым парадным входом, полукруглым балконом с узорным металлическим ограждением и куполом со шпилем.

В дореволюционные времена по этому адресу поселилось семейство Гадаловых, там же располагался их магазин, «Оптовый складъ лучшихъ мануфактуръ». Тут продавали ткани, утварь для дома, мебель, продукты, вино и многое другое. Торговый дом был самым красивым и дорогим магазином в Красноярске вплоть до начала ХХ века. По оценке 1910 года, он стоил около 160 тысяч рублей.

Фотография была сделана в начале ХХ века, еще до революции. Автор неизвестен Фото: Красноярский краеведческий музей

В 1891 году у Гадаловых останавливался последний император России, тогда еще цесаревич Николай. И именно здесь в нашем городе впервые зажглась электрическая лампочка - в 1891 году. Только вот вся проводка была выполнена с нарушениями всевозможных правил безопасности и грозила пожаром. Об этом технико-строительный комитет донес енисейскому губернатору Леониду Теляковскому. Мол, отсутствуют предохранители, изоляция и открыты провода. Работа домашней электростанции была приостановлена.

Проект был доработан. Проведены дополнительные работы. После согласования с комитетом и губернатором 8 октября 1893 года разрешение на электроосвещение дома с магазином было получено.

В советское время здание стало магазином, все жилые помещения тут приспособили под нужды торговли. И тогда же дом получил название «Детский мир», которое носит до сих пор.