Директор красноярской школы №5 уволилась после обысков

Оперативники провели обыски рано утром, до начала уроков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, 6 октября в красноярской школе №5 прошли обыски, связанные с проектом «Доброшкола», который предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья. По программе «Доброшкола» предполагалась закупка оборудования на бюджетные средства, а его установка и ремонт классов были ответственностью директора. Как раз к процедуре и качеству ремонта и появились вопросы. Тем более, что согласно отчету все работы завершились, а по факту классы были не готовы принимать учеников. В частности, в помещениях не были подключены водопровод и пожарные датчики, часть электроприборов.

После обысков директор школы №5 уволилась, об этом сообщили в министерстве образования края. Хотя о возбуждении уголовного дела пока не сообщается и криминальные факты не названы, кадровое решение уже принято.

Светлана Шандыбо проработала директором КГБОУ «Красноярская школа № 5» три года, с сентября 2017 года. Общий стаж педагогической деятельности 21 год.

Она кандидат педагогических наук, доцент.