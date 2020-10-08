Не пошел гулять? Нож в сердце. В Хакасии жена убила мужа

В 72 года вместо домашнего уюта женщину ждет колония. Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшное бытовой убийство произошло в Хакасии, в Саяногорске. Жена убила мужа. Но при этом надо учесть возраст супругов, им около 70 лет, и причину, по которой бытовой скандал закончился ударом ножа.

Ссора, закончившаяся смертью и уголовным делом, произошла утром 7 октября в квартире, где жила эта семья.

Супруги поссорились из-за того, что муж отказался идти на прогулку с женой. А она взяла нож и нанесла супругу один удар в область грудной клетки. Удар оказался точный. Мужчина скончался на месте. Ему было 68 лет. Его супруге, которая сейчас под следствием, 72 года. В столь солидном возрасте им не удалось справиться с эмоциями, которые и привели к трагическим для семьи последствиям.

Ей предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователи восстанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства для суда.