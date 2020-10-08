В Красноярске с лета ищут насильника из «Гремячей гривы»

Фото krk.sledcom.ru

Заявление об изнасиловании и грабеже поступило летом этого года, 24 июля. Среди бела дня, примерно с 12.00 до 12.30, на жительницу Красноярска, которая отправилась гулять в эко-парк «Гремячая грива», напал неизвестный мужчина. Приставил нож, угложал убить, изнасиловал и забрал все ценные вещи.

Напомним, «Гремячая грива» - популярное место отдыха. Но случилось то, что случилось: никого поблизости не оказалось и насильник сумел скрыться. Однако жертва запомнила лицо, с ее слов составили фоторобот. Однако поиски результата не дали и вот теперь следователи обратились за помощью к жителям города. Вдруг кто-то узнает этого человека? Всех, кто располагает какой либо информацией о личности и местонахождении разыскиваемого, либо пострадал от его действий, просят сообщить следователю по телефону: 8 908 201 36 35.