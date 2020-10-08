ДТП в Красноярском крае: двое погибли, двое в больнице

Погода превратила загородные трассы в катки. Опасно до весны! Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня на 1030 км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП с погибшими и пострадавшими. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН». После столкновения грузовой автомобиль наполовину съехал с проезжей части, перегородив движение. Из-за этого на время работы сотрудников ГИБДД и эвакуации поврежденного грузовика движение осуществляется по одной полосе.

Самые серьезные последствия удара – гибель двух человек, водителя и 26-летнего пассажира автомобиля «Приора». Еще два пассажира поучили травмы, они в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными на дорогах. Пришла зима с холодами и гололедом – превышать скорость в таких условиях опасно.