В Хакасии мать подсадила сына на наркотики

Женщина проведет в колонии девять лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каковы были мотивы 31-летней жительница Черногорска – непонятно. Но то, что она сделала, не поддается логике и здравому смыслу, а речь о материнской любви и заботе и вовсе не идет.

Факты, собранные следователями, ужасают: с августа 2019 по февраль 2020 года мать склоняла своего 13-летнего сына к употреблению наркотиков. Установлено, что она понимала опасность своих действий, пагубное воздействие на здоровье ребенка, но это ее не остановило.

Все это происходило в их квартире. За этот период времени и у подростка сформировалась наркотическая зависимость начальной стадии.

Его мать осудили по статье 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего и повлекшее по неосторожности наступление иных тяжких событий).

Приговор суда - наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия оставила приговор суда без изменения.