В Красноярске в подвале нашли тело, которое пролежало там минимум полгода

Только эксперты смогут выяснить, что и с кем произошло в подвале дома на Грунтовой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Похоже, подвалы красноярских домов хранят немало тайн, если можно найти труп, пролежавший минимум полгода. Получается, что даже те компании, которые обслуживают дома и должны минимум два раза в год делать осмотры и обследования и проводить ремонты, бывают там нечасто. Кстати, эта находка на улице Грунтовой, 6 в Кировском районе Красноярска тоже связана с коммунальной аварией. Жители этого двухэтажного дома вызвали сантехника, тот спустился в подвал, обнаружил там тело человека. Вызвали полицию, спасателей, которые извлекли тело.

Труп пролежал в подвале минимум полгода. Состояние таково, что сложно определить даже пол. Но, судя по одежде, это мужчина. Материалы дела переданы следователям. Только экспертизы смогут определить дату и причину смерти, и, возможно, установить личность.