В Красноярске рядом с подземным переходом сбили пешехода

смертельное ДТП произошло на улице Пограничников.
Фото: Мария ЛЕНЦ
ДТП со смертельным исходом произошло на улице Пограничников, 40. Пешехода сбила машина рядом с подземным переходом, которым он не воспользовался.
Однако, ситуация неоднозначная, ДТП произошло на светофоре, какой свет горел в момент выхода пешехода на проезжую часть? На какой скорорсти ехала машина, сбившая пешехода? На эти вопросы еще предстоит ответить.
Пользователи социальных сетей уже обсуждают ДТП, и вот несколько мнений красноярцев.
«…внеуличные переходы это зло, которое провоцирует пешеходов перебегать, а водителей превышать».
«Зачем перебегать дорогу там, где рядом подземка?».
«И кто на красный ехал?».
«Там постоянно бегают по дороге, хотя перехода нет».
«Жалко водителя. Да и работягу тоже»
«Может, теперь остальные подумают. Постоянно проезжаю там, на сигнал давлю, на старте по 6 человек дергается то между полос, то на обочине».