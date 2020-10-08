В Красноярске рядом с подземным переходом сбили пешехода

смертельное ДТП произошло на улице Пограничников. Фото: Мария ЛЕНЦ

ДТП со смертельным исходом произошло на улице Пограничников, 40. Пешехода сбила машина рядом с подземным переходом, которым он не воспользовался.

Однако, ситуация неоднозначная, ДТП произошло на светофоре, какой свет горел в момент выхода пешехода на проезжую часть? На какой скорорсти ехала машина, сбившая пешехода? На эти вопросы еще предстоит ответить.

Пользователи социальных сетей уже обсуждают ДТП, и вот несколько мнений красноярцев.

«…внеуличные переходы это зло, которое провоцирует пешеходов перебегать, а водителей превышать».

«Зачем перебегать дорогу там, где рядом подземка?».

«И кто на красный ехал?».

«Там постоянно бегают по дороге, хотя перехода нет».

«Жалко водителя. Да и работягу тоже»

«Может, теперь остальные подумают. Постоянно проезжаю там, на сигнал давлю, на старте по 6 человек дергается то между полос, то на обочине».