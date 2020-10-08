В Красноярске начинается регистрация на «Тотальный диктант»

Тексты для диктантов пишутся специально! Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начинается регистрация на площадки «Тотального диктанта». Но написать диктант офлайн в Красноярске смогут только 500 человек. Список площадок на официальном сайте «Тотального диктанта».

Причем, диктант офлайн – но это еще не точно. А если будет разрешено.

Напомним, в этом году международная акция пройдет в трех форматах. Это традиционные встречи на городских и районных площадках, на многие из которых нужно регистрироваться на сайте «Тотального диктанта».

Также на официальном сайте акции можно будет написать диктант онлайн, слушая чтение текста в прямом эфире.

И третий формат — «#пишемдома». Этот формат подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов.

Пункт раздачи в Красноярске (вход в учреждения в маске): Литературный музей им. В.П. Астафьева, ул. Ленина, 66.

Все ручки имеют номер и участвуют в розыгрыше призов.