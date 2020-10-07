Вход на красноярские Столбы останется бесплатным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вход в национальный парк Столбы остается бесплатным. Об этом сообщил в своем фейсбуке вице-спикер Заксобрания края Сергей Попов.

Напомним, разговоры о введении платы за посещение Столбов ведутся не первый год. Вопрос раз за разом поднимают федеральные власти. Однако руководство региона настаивает: вход в нацпарк должен быть бесплатным.

Сегодня, 7 октября, на заседании комитета по государственному устройству с докладом о развитии парка выступила руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина. Вот один из главных тезисов, на котором стоит акцентировать внимание.

- В соответствии с федеральным законодательством вход в национальные парки должен быть платным, - пишет Сергей Попов. - Тем не менее благодаря тому, что из краевого бюджета Столбы получают субсидию и она в текущем году увеличилась в три раза до 16 миллионов рублей, губернатору Красноярского края удается отстаивать свою позицию в переговорах с федеральным центром, а позиция заключается в том, что вход на Столбы для посетителей остается бесплатным.

И еще два важных момента:

- до конца октября откроется Восточный вход на Столбы. Там будет визит-центр с теплыми раздевалками, комнатой матери и ребенка, туалетом;

- Столбы свяжут с Торгашинским хребтом. Переход между ними обустроят у лагеря «Гренада». Также возле него появится удобная парковка.

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