Внедорожник вылетел на тротуар в центре Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.

Внедорожник вылетел на тротуар в центре Красноярска – на перекрестке улиц Мира и Перенсона. Об этом сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Все случилось днем в среду, 7 октября. По предварительной информации ГИБДД, водитель такси на автомобиле Lada Vesta не пропустил кроссовер Mazda CX-5 .

В результате иномарка вылетела на тротуар, а такси врезалось в светофор. Благо, людей рядом не было, водители тоже не пострадали.

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Чуть позже – уже на пересечении улиц Забобонова и Лесопарковой – случилось похожее происшествие, только с участием BMW и Nissan. Первый двигался по прямой, когда у него на пути возник седан, он неожиданно пошел на поворот. Чтобы уйти от столкновения, водитель BMW вырулил на тротуар…

На пересечении Забобонова и Лесопарковой – случилось похожее происшествие. Фото: ЧП - Красноярск.

- Никак не ожидал такого внезапного поворота от седана, - объяснил он в соцсетях. - Был вариант в седан или на тротуар. На тротуаре людей не было, я выбрал туда, думал, вырулю. Но из-за вскакивания на бордюр. Видимо, тормоза отказали, не знаю. И потом уже столб вырос, и подушки хлопнули. Водитель седана перенервничала, я ее успокоил. Все хорошо, машина в КАСКО. Всем мир.