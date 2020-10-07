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Школьному комбинату питания Красноярска назначен новый руководитель

Им стал общественник Иван Коростелев
Ася ЖУКОВА
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Школьному комбинату питания Красноярска назначен новый руководитель.

Школьному комбинату питания Красноярска назначен новый руководитель.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У школьного комбината питания в Красноярске появился новый руководитель. Это общественник Иван Коростелев. О назначении на должность он сообщил в своем фейсбуке:

- Я как руководитель общественной организации «За Красноярск» вместе с коллегами из Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» не первый год занимаюсь вопросами организации школьного питания в нашем городе. Мы контролируем качество питания, качество продуктов и их происхождение, отсутствие фальсификата в школах личными рейдами на регулярной основе.

По словам Ивана Коростелева, самыми проблемными моментами являются банкротство комбината, оплата налогов, зарплата сотрудников, расчеты с поставщиками… По всем вопросам он призвал обращаться к нему по номеру 8 923 298 40 04.

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