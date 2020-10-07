Дорожный ремонт в Красноярске продолжают даже в непогоду. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Несмотря на непогоду – а накануне, 6 октября, почти весь день валил снег – в Красноярске продолжают ремонтировать дороги.

Нужно успеть привести в порядок девять магистральных улиц в спальных районах: Стасовой, Гусарова, Чернышова, проспект Металлургов, 9 Мая (от Водопьянова до Енисейского тракта), Тельмана, Енисейский тракт (до Солнечного), а также Амурскую и Даурскую. Ремонты идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работу с асфальтом надо завершить в октябре, она допускается только при «плюсовой» температуре. А установку бордюров, уплотнение грунта можно проводить в любую погоду. К слову, срок окончания работ – 30 ноября.

ВАЖНО

Работы идут под ежедневным контролем. В числе проверяющих как кураторы, так и общественные помощники. Поэтому нарушения фиксируются почти сразу и обсуждаются в мессенджерах групп контроля.