Выживший в смертельном ДТП с лосем ребенок умер от ран. Фото: паблик «Ачинск. Общественное движение».

Ребенок, выживший в смертельном ДТП с лосем в Красноярском крае, умер в больнице от ран. Об этом сообщает информагенство Запад 24.

Накануне «Комсомольская правда – Красноярск» писала: авария случилась на 15-м километре трассы Ачинск-Бирилюссы вечером 6 октября.

На дорогу перед автомобилем Honda Civic выскочил лось, вовремя среагировать водитель не успел. В итоге иномарка вылетела в кювет, в искореженном салоне погибли два человека – сам водитель и мужчина на переднем пассажирском сидении.

На дорогу перед автомобилем Honda Civic выскочил лось. Фото: паблик «Ачинск. Общественное движение».

Кроме того, в салоне – в детском автокресле – находился 4-летний мальчик. С места аварии его увезли в больницу. Врачи делали все, чтобы спасти малыша. Но, увы… травмы оказались слишком тяжелыми. На следующий день, 7 октября, мальчик скончался.

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На дороге в Красноярском крае случилось страшное ДТП: иномарка сбила лося, при столкновении погибли два человека, ранен ребенок. Как рассказали в паблике «Ачинск. Общественное движение», все произошло во вторник, 6 октября около первого кольца НПЗ (подробнее).