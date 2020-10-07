Под Красноярском мужчина сумел вернуть полумиллионный долг, который не отдавал его друг. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Сосновоборска Красноярского края нашел способ вернуть долг в полмиллиона рублей, который не собирался отдавать его приятель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Мужчина занял деньги знакомому и получил с него расписку, а также заверение – все отдам в срок. Однако в оговоренное время сумма возвращена не была.

Заподозрив неладное, сосновоборец обратился в суд, а затем и к приставам. Исполнитель вышел на связь с должником, потребовав все оплатить. Но тот его просто проигнорировал.

В конце концов, приставы выяснили: у должника есть в собственности 1/3 доля квартиры. И вынесли запрет на совершение регистрационных действий.

Вскоре мужчина захотел взять кредит под залог своей доли в квартире, но не смог. Поняв, что оказался в тупике, решил отдать долг знакомому.

Сейчас кредитор получил назад все деньги. А его приятель должен будет еще 35 тысяч – это исполнительский сбор за то, что погасил долг с опозданием.