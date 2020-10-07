Жителей края приглашают на Субботу вакцинации от гриппа. Фото: Мария ЛЕНЦ

В медицинских учреждениях Красноярского края 10 октября состоится Суббота вакцинации против гриппа. Желающие привиться, но не имеющие возможность сделать это в будние дни, смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства с 8.00 до 16.00.

Бесплатную вакцинацию могут пройти работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Также бесплатно от гриппа вакцинируются дети, начиная с 6 месяцев и до 18 лет.

В этом году увеличены объемы иммунизации населения края за счет средств федерального бюджета. В крае от гриппа планируется привить более миллиона взрослых и 376 тысяч детей.

Сейчас завершается вакцинация из первой партии. До середины октября в край поступит вторая партия вакцины для профилактики гриппа – более 335 тысяч доз для взрослых и детей, до начала ноября придет дополнительный транш – порядка 244 тысяч доз.

Врачи напоминают, что своевременная вакцинация позволит снизить интенсивность эпидемического подъема и уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, минимизировать тяжелые и летальные случаи. Особенность настоящего эпидемиологического сезона – одновременная циркуляция вируса гриппа и COVID-19. Поставить прививку важно еще и потому, что в присутствии вирусов гриппа другие вирусы и бактерии, даже более слабые, могут стать агрессивнее и вызвать обострение хронических заболеваний либо спровоцировать развитие другой инфекции.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон в странах Северного полушария ожидается циркуляция трех штаммов вируса гриппа, которые рекомендованы и включены в состав трехвалентных гриппозных вакцин: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09, вирус, подобный штамму A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), вирус, и подобный штамму B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage). Они включены в состав вакцины, которая поступила в край. Всего в этом сезоне планируется привить от гриппа порядка 60% жителей Красноярского края.