Ранний приход зимы в Красноярск объяснили синоптики. Фото: Светлана ЮДИНА

Ранний приход зимы в Красноярск и край объяснили синоптики гидрометцентра. Напомним, вчера, 6 октября, весь регион завалило снегом. Та же самая картина наблюдается и в других городах СФО.

Снегопад начался на неделю раньше, чем обычно в Сибири. Фото: Светлана ЮДИНА

По словам специалистов, даже в Сибири такой неожиданный приход зимы можно считать аномалией. Ведь снег выпал на неделю раньше, чем обычно. Все ожидали, что он растает, но пока этого не произошло. Причем снег будет идти еще несколько дней, обещают синоптики, на улице довольно прохладно – от нуля до плюс 4 градусов.

Меж тем спасатели предупреждают: из-за снегопада многие участки на трассах фактически превратились в каток. Поэтому на летней резине там лучше не показываться – машину нужно обязательно переобуть.

Деревья не выдерживают снежный груз. Фото: Светлана ЮДИНА

Кроме того, обильные осадки могут вызвать налипание снега (и обледенение) на проводах и ветках. Старайтесь не оставлять машины под большими деревьями. Если заметите обрывы или провисание проводов, не подходите ближе, чем на 5-8 метров, говорят в МЧС.