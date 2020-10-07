Троим заключенным добавили сроки за пропаганду терроризма в колонии Красноярского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Троим осужденным, отбывающим наказание в колонии Красноярского края, добавили сроки за пропаганду терроризма. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Преступную деятельность группы выявили сотрудники ГУФСИН вместе с оперативниками федеральной службы безопасности.

Как оказалось, в 2017-м году двое заключенных начали «проповедовать» в колонии свои взгляды. В итоге смогли убедить одного мужчину примкнуть к ним. После основательной идеологической обработки тот стал исповедовать радикальный иламизм. И освободившись в 2020 году, продолжил террористическую деятельность – уже на свободе.

На троих были возбуждены уголовные дела по признакам статьи «Террористический акт». Недавно прошел суд, всех признали виновными, назначили реальные сроки – от 4 до 7 лет в колонии строгого режима.