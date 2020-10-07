Лишила людей отпуска: авиакассир пойдет под суд за присвоение 600 000 рублей

В Красноярском крае авиакассир пойдет под суд за присвоение 600 000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакассир из Железногорска Красноярского края пойдет под суд за присвоение больше 600 000 рублей, вырученных за билеты. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В июле нынешнего года в полицию Железногорска обратился директор компании по продаже авиа- и железнодорожных билетов. Как оказалось, на предприятии обнаружилась крупная недостача. Ревизию провели после жалоб клиентов, которые не смогли вылететь на отдых. Ведь их билеты были недействительными.

Сотрудники провели проверку, и тут выяснилось: к делу причастна авиакассир. Она действовала по одной и той же схеме: оформляла электронные билеты, распечатывала, брала деньги. А после ухода клиентов все аннулировала и возвращала средства – себе. Так продолжалось четыре (!) месяца, пострадали 16 человек. Одни остались без отпусков, другие без командировок.

Разумеется, компания полностью возместила им ущерб. А на 36-летнего кассира (теперь уже бывшего) завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Если вина будет доказана, подозреваемая может получить до шести лет. К слову, раньше судимостей у нее не было.