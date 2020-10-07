Водитель насмерть сбил женщину и заплатил ее дочери 400 000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Смертельное ДТП в Рыбинском районе Красноярского края: водитель, нарушив правила дорожного движения, насмерть сбил женщину. Об этом случае рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по региону.

Дочь погибшей подала в суд, и там обязали нарушителя выплатить ей больше 400 тысяч рублей - моральной компенсации. Однако перечислять деньги водитель не спешил. Тогда к делу подключились судебные приставы.

В результате они обратили взыскание на заработную плату должника. То есть он каждый месяц должен был отдавать часть дохода.

Сейчас весь долг женщине выплачен. Кстати, кроме 400 тысяч, с нарушителя взяли еще 28 – исполнительского сбора – за несвоевременную оплату долга.

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