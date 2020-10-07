С приходом холодов красноярский Роспотребнадзор усилил контроль за микроклиматом на рабочих местах. Фото: Мария ЛЕНЦ

С наступлением холодов Роспотребнадзор Красноярска усилил контроль за микроклиматом на рабочих местах. Это необходимо для профилактики коронавируса и гриппа.

Какие требования должен соблюдать работодатель?

- Измерение температуры на входе в помещение. Отстранение сотрудников с признаками инфекционного заболевания и повышенной температурой.

- Возможность обработки рук антисептиками и контроль за соблюдением процедуры;

- Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств;

- Если предстоит работа на холоде, сотрудники должны иметь доступ, пройти медосмотр. Их обязаны обеспечить защитным комплектом и помещением для обогрева. А в перерывах – горячим питанием.

Невыполнение требований может повлечь за собой наказание – в соответствии с кодексом административных правонарушений РФ.

СПРАВКА «КП»

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, холодным периодом года считается время, когда среднесуточная температура на улице равна плюс 10 градусам или ниже.