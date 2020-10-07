С чистого листа: еще 260 человек переселили из аварийного жилья в Ачинске

260 человек переселили из аварийного жилья в Ачинске. Фото: администрация Ачинска.

Еще 260 жителей Ачинска Красноярского края переселили из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Все 85 квартир в новом пятиэтажном доме на улице Индустриальной выделили тем, кто переехал из ветхого жилья. Важно, что каждая – с чистовой отделкой, заезжай и живи.

По словам жительницы Ачинска Галины Солодкиной, ей уже вручили ключи от новой квартиры. Говорит, этого момента ждала больше 18 лет: «Начинается жизнь с чистого листа – в теплой благоустроенной квартире».

КОНКРЕТНО

Ачинцы получили новые квартиры благодаря программе переселения из аварийного жилого фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2009 года по ней снесено 88 аварийных домов. А до 2025-го планируется переселить свыше 350 семей, это почти тысяча жителей.