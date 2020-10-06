Два человека погибли в ДТП с лосем в Красноярском крае

Двое погибли в ДТП с лосем в Красноярском крае. Фото: паблик «Ачинск. Общественное движение».

На дороге в Красноярском крае случилось страшное ДТП: иномарка сбила лося, при столкновении погибли два человека, ранен ребенок. Как рассказали в паблике «Ачинск. Общественное движение», все произошло во вторник, 6 октября около первого кольца НПЗ.

По словам знакомых с ситуацией, лось выскочил на дорогу неожиданно – вовремя среагировать водитель не успел. В итоге иномарка вылетела в кювет, в искореженном салоне погибли два человека – мужчины. Пострадал ребенок, его увезли в больницу с травмами.

Лося сбили насмерть. Фото: паблик «Ачинск. Общественное движение».

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У лосей во второй половине сентября начался гон. Природа зовет размножаться! Поэтому в поисках самочек сохатые без всякого стеснения выходят на дороги. На днях, например, лось спокойно прошелся между обалдевших водителей по МКАД в районе Химок (подробнее).