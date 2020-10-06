Красноярский музыкальный театр стал победителем международного фестиваля-конкурсе видеороликов

Самый Музыкальный – победитель международного фестиваля-конкурса видеороликов. Фото: паблик Город Красноярск.

Красноярский музыкальный театр одержал победу на Международном фестивале-конкурсе видеороликов «Три дня из жизни театра, или Коронавирусная история». На суд зрителей и жюри коллектив представил проект «После карантина…» на музыку композитора Александра Зацепина.

Фестиваль-конкурс стартовал 20 сентября и был направлен на то, чтобы оставить след в истории театров и памяти будущих поколений актеров время, когда коллективы не могли встречаться со своими зрителями в зале, а были вынуждены искать иные форматы взаимодействия. Одним из них для Красноярского музыкального театра стали видеопроекты, среди которых свое особое место занял ролик, рассказывающий о планах сотрудников учреждения после завершения режима самоизоляции. Он был представлен на интернет-площадках в мае и моментально получил одобрение коллег и зрителей. «Очень позитивно, зажигательно, оздоровительно, музыкально! По-нашему!», «Потрясающе!! Молодцы!! Настроение подняли на всю неделю!!!», «Самый любимый театр, Вы молодцы!!! С нетерпением ждем Ваших спектаклей!!!!» – эти и множество других отзывов они присылали в адрес коллектива, а когда театр стал номинантом фестиваля-конкурса, подарили свои голоса.

В определении победителей участвовали не только зрители, но и профессиональное жюри. В его состав вошли народные артисты России, представители Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского и болгарского благотворительного общественного фонда «МАСТЕРА». Они и присудили театру победу. Ролик набрал наибольшее количество баллов не только в своей номинации, но и среди всех участников проекта.

Чествование победителей запланировано в рамках совместной online-конференции, куда будут приглашены все конкурсанты. Во время мероприятия они не только смогут познакомиться друг с другом и обменяться опытом, но и обсудить актуальные профессиональные темы.