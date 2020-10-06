На дорогах Красноярска применят новый реагент

На дорогах Красноярска используют новый реагент.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На дорогах Красноярск начнут использовать новый противогололедный реагент. Он придет на смену «Бионорду», сообщают наши коллеги с телеканала Енисей.
Название материала пока не обнародуют. Но уже известно, его выпускает ярославский завод минерального сырья и противогололедных технологий. Это единственное предприятие, которое заявилось на конкурсе, объявленном администрацией Красноярска.
Договор с производителем будет подписан через десять дней. Что он станет поставлять в Сибирь? Реагент, выдержавший экспертизу экологической безопасности. Главное отличие от «Бионорда», в том, что его компоненты собраны в кристалл, гранулу. И, попадая на дорогу, будут действовать одновременно, а не порознь, как раньше.
Напомним, в Красноярске отказались от использования «Бионорда» после жалоб горожан. Было понятно: надо искать другое решение проблемы.