Троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске оставили под арестом до 7 декабря. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске оставили в СИЗО до зимы - 7 декабря 2020 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда. Юрия Ч., Михаила Р. и Алексея И. подозревают в разбое - в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, дерзкий налет случился 30 мая 2020 года примерно в 8.20 утра. У отделения банка на Щорса,15 стояла машина инкассаторов. Один из них только что вытащил сумку с деньгами. И тут подбежали двое мужчин в масках и темной одежде. У одного из них было оружие, он несколько раз выстрелил на поражение. Бил прицельно, по рукам, ведь инкассаторы пытались защитить свой груз. Второй подхватил сумку с деньгами. И спустя несколько секунд нападавшие скрылись. Неподалеку их ждали черные «Жигули». Машина сдала назад, налетчики запрыгнули в салон и дали по газам. Уже тогда было понятно: преступников, как минимум, трое. И они 100%-но знали, когда автомобиль инкассаторов будет у банка с деньгами. Налет был точно спланирован.

И тем не менее через неделю с небольшим подозреваемых вычислили. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 годов рождения, причем без криминального прошлого. Чтобы никто из них не ушел, устроили спецоперацию, одновременно брали в разных районах Красноярска.

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