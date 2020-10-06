В Красноярске инспектор стройнадзора брал взятки квартирами и получил 6 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске чиновнику службы стройнадзора дали 6 лет колонии за то, что он брал взятки квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Дело было так. В 2017 году инспектор надзора за долевым строительством узнал, что полицейские проверяют генерального директора одной из организаций. Причина – неисполнение им обязательств по договорам. Тогда чиновник предложил посодействовать: сделать так, чтобы проверку свернули. А взамен попросил «подарок» - две однокомнатные квартиры и 2,5 миллиона рублей вдобавок.

Вскоре квартиры были оформлены на него. После того, как обо всем стало известно, на инспектора завели уголовное дело за «Злоупотребление полномочиями». Директора, которому обещал покровительство, он уверял: помог переквалифицировать с более тяжелой статьи на легкую. И напомнил о «гонораре» - 2,5 миллионах рублей.

Поняв, что это обман, тот обратился к силовикам. И в момент передачи денег подозреваемого, что называется, схватили за руку сотрудники ФСБ.

Кроме того, выявили, что чиновник причастен еще к одному эпизоду. Вот версия следствия: в 2015 году он получил взятку в виде квартиры – за 1,8 миллиона рублей. Это было вознаграждением за то, что нарушителя не привлекли к ответственности.

Суд признал инспектора виновным. Его приговорили к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей. также ему запрещено занимать государственные должности в течение 6 лет.