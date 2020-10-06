В Хакасии педофил увел 8-летнюю девочку из магазина и надругался над ней. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане (Хакасия) покупатель увел из магазина 8-летнюю девочку и надругался над ней. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вечер 13 июля 2020 года. Один из прохожих (он был пьян) зашел в магазин неподалеку от своей работы. И заметил там группу детей. Разговорившись, раздал всем мелочь – на покупки. А одну из девочек позвал с собой, пообещав подарить деньги.

Заманил ребенка в гараж, где жил, а там совершил насилие. Дождавшись, пока напавший на нее уснет, девочка сбежала, возвращалась домой по темной дороге. Не знала, куда идти. Но один из водителей обратил внимание на малышку, заподозрил, что с ней произошла беда. И тут же позвонил в полицию.

Против 50-летнего мужчины завели уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия». Свою вину он признал. Недавно дело отправили в суд на рассмотрение.