В центре Красноярска появится музейный квартал.

В самом центре Красноярска – на улице Парижской коммуны – может появиться целый музейный квартал. Об этом рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

- Сейчас музейный квартал находится на стадии проектирования, - пояснил Аркадий Зинов. – Он будет находиться в историческом здании, стоящем рядом с музеем Василия Сурикова. Пока в городе нет помещений, которое бы соответствовало требованиям Третьяковской галереи или Русского музея. Так что специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, которая отвечала бы всем современным нормативам. Это необходимо, чтобы мы могли активно сотрудничать с ведущими музеями России.

Предполагается, что музейный квартал будет не только выставочной площадкой, где будут демонстрировать экспонаты со всего мира, но и хранилищем. Также в нем могут расположиться художественные мастерские, научный центр и художественная библиотека.