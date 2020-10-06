Руководитель главного управления культуры назначена в Красноярске. Им стала Любовь Сахарова

В Красноярске с 5 октября назначили руководителя главного управления культуры, это Любовь Сахарова. Распоряжение подписал мэр Сергей Еремин.

Напомним, ранее управление культуры возглавлял Сергей Костюков, он проработал в должности около двух лет. И в середине июля покинул пост.

А в августе к работе в должности исполняющего обязанности главы приступила Любовь Сахарова, в прошлом известная в городе ведущая.

СПРАВКА «КП»

Любовь Сахарова родилась в Казахстане 22 августа 1983 года. Окончила международную академию туризма по специальности «Менеджмент организации» и Кемеровский университет культуры по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Начинала как учитель хора в одной из красноярских школ. Затем работала в дворцах культуры, на ТВК и в филармонии. Далее в течение 10 лет занималась режиссурой и постановкой культурных событий в городе. В 2020 году была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.