85 отделений почтовой связи Красноярского края можно посетить по предварительной записи

Почта России в Красноярском крае расширила список отделений связи, работающих по предварительной записи. Записаться заранее на обслуживание в почтовые отделения региона возможно онлайн на сайте компании pochta.ru или через мобильное приложение.

С мая 2020 года данной услугой воспользовались более 6,5 тысяч жителей края. Из них 72% клиентов записались на посещение почтового отделения с помощью мобильного приложения Почты России.

На сегодняшний день сервис доступен в 85 отделениях почтовой связи региона, из них 37 расположены в Красноярске, остальные – в крупных населенных пунктах Красноярского края: Дудинка, Боготол, Ачинск, Шарыпово, Балахта, Сосновоборск, Лесосибирск, Минусинск, Краснотуранск, Шушенское, Каратузское, Курагино, Железногорск, Емельяново, Большая Мурта, Дивногорск, Енисейск, Норильск, Мотыгино, Богучаны, Кодинск, Агинское, Канск, Зеленогорск, Абан, Нижний Ингаш, Уяр, Заозерный.

В отделениях связи с возможностью предварительной записи специально выделены одно или несколько операционных окон. Номер окна отображается в момент оформления заявки. Изменить время посещения или отменить запись возможно также на сайте или в мобильном приложении Почты России. Записываться необходимо не менее чем за час до предполагаемого визита. Клиент приходит в выбранное отделение связи в установленное время и обслуживается вне очереди.

Сервис доступен только физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу.