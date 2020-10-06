Силовики пришли с обысками в красноярскую школу №5. Фото: сайт школы.

В школе №5 Красноярска (на улице Московской,31) прошли обыски. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на собственный источник.

Силовики появились в кабинете директора утром 6 октября, когда уроки еще не начались. Была изъята документация. Предварительно: причиной обысков стали возможные нарушения при реализации национального проекта «Образование», а именно программы «Доброшкола».

В нынешнем году здесь открыли девять новых классов-мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья. На проект (в котором участвовала еще одна школа) потратили 15 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов.

Впрочем – по сведениям источника – часть работ так и не была выполнена. В классах не подключили водопровод и ряд приборов, отсутствуют пожарные датчики. Есть нарушения, связанные с электропроводкой. Вероятно, все эти нарушения оказались причиной визита оперативников. Официального комментария произошедшего пока нет.