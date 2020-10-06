ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в сентябре

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Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Банк выдал клиентам 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает продажи сентября прошлого года и на 6% выше значений марта – месяца с самым высоким спросом в этом году. Всего за 9 месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть – до 600 млрд рублей.

Драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 28% по объему против 8% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года более 79,8 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 177 млрд рублей.

В сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 35 тыс. сделок на 105 млрд рублей.

По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» и ставкой 5% банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. В рамках программы «Дальневосточная ипотека» ВТБ предлагает заемщикам рекордно низкую ставку 1%. С начала действия программы недвижимость приобрели 1,8 тыс. клиентов на 6,5 млрд рублей.

Общее число сделок за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с январем – сентябрем прошлого года выросло на четверть – до 246,5 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года увеличился на 17% и достиг 1,7 трлн рублей.