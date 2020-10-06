В Красноярске женщина заявила, что отдала сантехникам полмиллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Необычная история произошла в Железнодорожном районе Красноярска. Жительница одного из домов в переулке Школьный заявила, что отдала полмиллиона рублей сантехникам за установку фильтра для воды, сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Это произошло в начале сентября нынешнего года. Пенсионерка заключила договор с частной фирмой об установке фильтра – на сумму 7 600 рублей. На следующий день к ней пришли сантехники, все поставили. Пожилая женщина передала им 5 000, а остаток должна была доплатить в течение суток.

Вскоре к ней зашла соседка. И хозяйка квартиры поведала: был сантехник, отдала ему 500 000. Испугавшись, что та нарвалась на мошенников, соседка тут же вызвала полицию. Но, когда сотрудники МВД прибыли на место, выяснилось: обмана не было.

Заказчица – в силу своего преклонного возраста (ей 83 года) – слабо разбирается в современных купюрах. Поэтому приняла пять тысяч за пятьсот. Так что жертвой преступников она не стала. А вот новым фильтром для воды обзавелась.