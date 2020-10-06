В ночном пожаре на Красрабе из-за неосторожности при курении погибла женщина

В ночном пожаре на Красрабе из-за неосторожности при курении погиб человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночном пожаре, который произошел на правобережье Красноярска, погибла женщина. Трагедия случилась 5 октября в девятиэтажном доме на Красрабе, 154, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

- В 23.15 поступило сообщение: горит квартира на восьмом этаже, - рассказывают представители ведомства.

Дым почти моментально распространился по подъезду. Вовремя отреагировать и самостоятельно выйти по лестнице смогли 19 человек - взрослых и детей. А 16 жильцов вывели пожарные.

В десять минут первого ночи огонь был потушен. Как оказалось, в одной из квартир загорелись вещи – на площади в 12 квадратных метров.

- Погиб один человек - женщина. Причина – неосторожность при курении, - говорят спасатели.

Предварительно: погибшая – хозяйка/арендатор квартиры – уснула с сигаретой. А, когда полыхнули вещи, задохнулась в дыму. Спасти ее не удалось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один пожар - и тоже из-за непотушенной сигареты - случился утром 5 октября в двухэтажном доме на Калинина.

Загорелась квартира на втором этаже. Спасатели прибыли туда через пять минут. Поставили лестницу и обнаружили в комнате, из которой валит дым, спящего хозяина. Мужчина задремал с сигаретой в руке, она выпала, все кругом загорелось...

Никто не погиб и не пострадал только благодаря соседям. Они вовремя заметили неладное и позвонили 101 (с сотового). Через 40 минут пожар ликвидировали.