Движение по Северному шоссе в Красноярске ограничили до 30 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Северном шоссе в Красноярске ограничили движение с 6 октября до 30 ноября. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Уточним, ограничения будут действовать на пересечении Северного шоссе и улицы Авиаторов. Это необходимо, чтобы построить переезд в районе Солонцы-2. Работы там ведет компания «Сибиряк».

Ограничения продлятся с 8 утра 6 октября до полуночи 30 ноября.

КОНКРЕТНО

Перечисляем ограничения, которые вводятся на участке:

- на Авиаторов при съезде с путепровода на Северное шоссе планируют сузить полосы движения на отрезке длиной в 180 метров;

- на съезде с Северного шоссе на путепровод улицы Авиаторов перекроют две левые полосы движения – на участке в 30 метров;

- На Северном шоссе на пересечении с улицей Авиаторов движении в сторону кольцевой развязки перекроют левую полосу на отрезке в 75 метров.