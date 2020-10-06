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Происшествия

Нападение на соседку за просьбу выключить громкую музыку стоило жителю Красноярского края больше 200 тысяч рублей

Теперь ни музыки, ни денег
Ася ЖУКОВА
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Мужчина буквально изводил живущую за стеной соседку, включая музыку на полную громкость.

Мужчина буквально изводил живущую за стеной соседку, включая музыку на полную громкость.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Житель Кодинска Красноярского края избил соседку после замечания о слишком громкой музыке. Теперь ему придется заплатить больше 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Все началось с того, что мужчина буквально изводил живущую за стеной соседку, врубая музыку на полную громкость. Устав от проделок меломана, она сделал ему замечание. В ответ хозяин квартиры набросился с кулаками.

Жертва нападения получила травмы (пусть и легкие), обратилась в суд. Там приняли ее сторону, постановив: сосед должен выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а еще отправиться на исправработы – на 8 месяцев.

Но должник внезапно пропал – на контакт не выходил. Оказалось, он вдобавок не платил по кредиту и имел неоплаченный штраф – почти 100 тысяч рублей.

Не вопрос: мужчину разыскали приставы. Сначала взяли исполнительский сбор - 14 тысяч рублей. А после обратили взыскание на его зарплату. То есть за громкую музыку он должен был расплачиваться каждый месяц.

Сейчас соседка получила компенсацию полностью, все 200 тысяч рублей. А с ее обидчика продолжают взыскивать остальные долги.

ЧП