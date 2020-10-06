Когда закончится коронавирус в Красноярске 2020: мнение экспертов

Когда закончится коронавирус в Красноярске 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты сообщили, когда закончится пандемия коронавируса в Красноярске и крае 2020. Скорее всего, это произойдет до марта, рассказал министр здравоохранения края Борис Немик в интервью «7 каналу».

Сейчас суточное количество заболевших растет день ото дня. Тем не менее, по предварительным оценкам экспертов, эпидемия будет продолжаться не годы, а месяцы.

- Как и любая другая, она имеет свое начало и конец, - отметил Борис Немик. – По прогнозу, эпидемия будет длиться 350 дней. Прошло уже больше 200. Значит, к марту основные моменты, связанные с коронавирусом, могут быть преодолены. Эта инфекция встроется в сезонную. И каждый год вместе с гриппом будет еще ковид. Но у нас появится иммунитет, защита.

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Красноярцев предупредили, когда может начаться вторая волна коронавируса. Возможно, это произойдет осенью, ориентировочно в октябре-ноябре, рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп (подробнее).