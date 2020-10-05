Объявлены поиски 23-летней беременной Регины Шатровой, пропавшей в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, гугл-карты.

В Красноярске бесследно исчезла беременная женщина. Как сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск» 23-летняя Регина Шатрова ушла из дома в понедельник, 5 октября, больше сведений о ней не было.

- В семь часов утра Регина отправилась из дома на Курчатова, 4 в поликлинику на улице Киренского, 21, - пояснили волонтеры. – Обратно она не вернулась, на связь не выходила.

Приметы: рост 160 сантиметров, светло-русые волосы по плечи, голубые глаза.

Особые приметы: родимое пятно на левой ноге.

Была одета: зеленые брюки и кофта, куртка салатового цвета, синие кроссовки на белой подошве.

С собой имела: серую сумку с документами.

КОНКРЕТНО

Если вы знаете, где находится пропавшая женщина, просьба срочно сообщить по одному из номеров 8(391) 249-01-48 (дежурная часть отдела полиции №2) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).