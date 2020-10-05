В управление стройнадзора края пришли с обысками. Фото: Мария ЛЕНЦ

В управлении стройнадзора Красноярского края в понедельник, 5 октября, прошли обыски. Об этом сообщает ТВК. По данным источника, силовиков интересует деятельность руководства ведомства.

Однако в управлении информацию не подтвердили. По версии стройнадзора, здесь были не обыски, а изъятие документов о санитарно-эпидемиологических исследованиях.

- В правоохранительные органы поступила информация о работе лабораторий, и сейчас у нас изымают эти протоколы, - комментируют представители ведомства.

Напомним, до этого были обыски в министерстве лесного хозяйства. А после арестовали и отправили в СИЗО главу, Димитрия Маслодудова. Также на прошлой неделе пришли с обысками в центр реализации социальных проектов – на Татышеве.

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