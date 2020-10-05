Водитель «Приоры» погиб в ДТП с бетономешалкой в Красноярском крае. Фото: ЧП – Красноярск.

На трассе неподалеку от поселка Кускун в Красноярском крае произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с бетономешалкой, рассказали в паблике ЧП – Красноярск.

Авария случилась в понедельник, 5 октября, во второй половине дня. По предварительной информации, водитель легкового авто хотел обогнать машину, что ехала впереди. Выдвинулся на встречную полосу и на скорости влетел под бетономешалку.

Lada Priora разорвало на части, водитель погиб на месте. Шансов спастись у него не было. На месте работают дорожные инспекторы, они выясняют все обстоятельства трагедии.

- Только видели эту аварию, - пишут в соцсетях. – Очень страшно. Не гоняйте!

- На этом участке многие переоценивают свои (своей машины) возможности.

- Печально, жестко, проезжал мимо сейчас. Будьте внимательны на дорогах.