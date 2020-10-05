В Красноярске автобусы снимают с линии из-за нарушений пассажирами масочного режима

Рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами проходят регулярно Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 5 октября, в Красноярске в районе конечного остановочного пункта ЛДК прошла очередная масштабная проверка соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима.

С нарушителями проводят профилактические беседы Фото: Мария ЛЕНЦ

В результате рейда на 2 пассажиров составлены протоколы об административных правонарушениях, 5 автобусов маршрутов № 23, 50, 58 и 80 сняли с линии за несоблюдение масочного режима.

- Ситуация по соблюдению масочного режима ухудшается, безответственных пассажиров становится больше, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. – Между тем, сейчас мы видим хоть и небольшой, но рост зараженных коронавирусной инфекцией. Поэтому чтобы избежать резкого скачка заболевания, мы постоянно проводим профилактические мероприятия по проверке соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима.

Автобус 23 маршрута сняли с линии Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на введение третьего этапа снятия ограничений, в общественных местах продолжает действовать масочный режим. Пассажиру без маски грозит штраф до 30 000 рублей.

- С октября начинается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. И соблюдение масочного режима, респираторного этикета сбережет ваше здоровье, - советует Елена Тихонова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения края. – Если мы будем соблюдать масочный режим в общественных местах – магазинах, больницах, учебных заведениях, будем выполнять санитарно-гигиенические нормы – соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, то не вернемся на второй или первый этап ограничений.

Самые ответственные носят и маски, и перчатки Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что всего за время пандемии проведено 1200 рейдов, проверено 2500 автобусов, троллейбусов и трамваев, приостановлена работа 177 автобусов и троллейбусов до устранения нарушений. На пассажиров составлено 15 протоколов за несоблюдение масочного режима.